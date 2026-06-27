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Vereinzelt Gewitter

Nächste Tropennacht lässt Österreich schwitzen

Österreich
27.06.2026 19:00
Vor allem in Ballungsräumen bleibt die Nacht viel zu warm.
Vor allem in Ballungsräumen bleibt die Nacht viel zu warm.(Bild: Robert Fruehauf – stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Auch in der kommenden Nacht wird ein Großteil der Österreicher hitzebedingt kaum zur Ruhe kommen. Denn erneut steht in vielen Regionen eine Tropennacht mit Temperaturen weit über 20 Grad bevor. Dem bisherigen Allzeitrekord bei Nachttemperaturen (26,9 Grad) könnten die Werte sogar recht nahe kommen.

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Wie weit klettert die Thermometermarke in der heutigen Nacht? Geht es nach den Prognosen, könnten 26 Grad jedenfalls drin sein, sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland wird dieser Höchstwert in Greifweite kommen. Besonders hoch wird die Hitzebelastung jedenfalls in den Ballungsräumen werden.

Überblick
So wird die Nacht in den Bundesländern
  • Wien: Sternenklar und trocken, dazu nur wenig Wind. Mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad sehr warm.
  • Niederösterreich: Sternenklar und nur schwacher Wind. In größeren Ballungsräumen bleibt es mit bis zu 26 Grad unangenehm warm, „kühler“ ist es im Waldviertel bei 19 Grad.
  • Burgenland: Keine Wolke am Himmel, kaum Wind. Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und sehr warmen 26 Grad.
  • Steiermark: Kaum Bewölkung, wenig Wind. Auch hier ist die Hitzebelastung vor allem in den Ballungszentren groß. Temperaturen: zwischen 15 und 23 Grad. 
  • Salzburg: Quellwolken und letzte Schauer im Pinzgau lösen sich bald auf, die Nacht verläuft dann meist sternenklar. Die Tiefsttemperaturen: zwischen 14 und 21 Grad.
  • Oberösterreich: Sternenklarer Himmel, sehr mild. Die Thermometermarke sinkt auf 23 bis 16 Grad.
  • Kärnten: Nur wenige Wolken, Temperaturen sinken auf 15 bis 20 Grad.
  • Tirol: Hitzegewitter vom Abend klingen langsam ab, nur vereinzelt kann es im Süden noch blitzen, donnern und regnen. In der zweiten Nachthälfte klingen die Gewitter spätestens ab. Restwolken bleiben bestehen. Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad.
  • Vorarlberg: Am Abend noch Hitzegewitter, danach folgt eine trockene Nacht, stellenweise noch leicht bewölkt. Warm, teils sogar schwül, bei Werten von 18 bis 23 Grad.

Hier sind Gewitter möglich
Nur ganz im Westen können am Abend und teils in der ersten Nachthälfte Hitzegewitter niedergehen. Spätestens ab der zweiten Nachthälfte präsentiert sich der Himmel über Österreich aber fast überall sternenklar. Am ehesten kühlt es in Tioler oder Salzburger Regionen ab. Zumeist bleibt es aber unangenehm warm.

Gluthitze am Sonntag
Noch eine Spur unerträglicher wird es hitzetechnisch am Sonntag. Während der Westen den Höhepunkt der Hitzewelle bereits überstanden hat – heiß bleibt es allerdings immer noch –, stehen im Osten alle Zeichen auf Gluthitze. 40 Grad und mehr gelten laut Prognose als durchaus möglich. Ob der Allzeithitzerekord – zur Erinnerung: 40,5 Grad – fällt? Der Sonntag wird es zeigen.

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