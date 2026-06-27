Nächste Tropennacht lässt Österreich schwitzen

Gluthitze am Sonntag

Noch eine Spur unerträglicher wird es hitzetechnisch am Sonntag. Während der Westen den Höhepunkt der Hitzewelle bereits überstanden hat – heiß bleibt es allerdings immer noch –, stehen im Osten alle Zeichen auf Gluthitze. 40 Grad und mehr gelten laut Prognose als durchaus möglich. Ob der Allzeithitzerekord – zur Erinnerung: 40,5 Grad – fällt? Der Sonntag wird es zeigen.