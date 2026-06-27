Nächste Tropennacht lässt Österreich schwitzen

Auch in der kommenden Nacht wird ein Großteil der Österreicher hitzebedingt kaum zur Ruhe kommen. Denn erneut steht in vielen Regionen eine Tropennacht mit Temperaturen weit über 20 Grad bevor. Dem bisherigen Allzeitrekord bei Nachttemperaturen (26,9 Grad) könnten die Werte sogar recht nahe kommen.
Wie weit klettert die Thermometermarke in der heutigen Nacht? Geht es nach den Prognosen, könnten 26 Grad jedenfalls drin sein, sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland wird dieser Höchstwert in Greifweite kommen. Besonders hoch wird die Hitzebelastung jedenfalls in den Ballungsräumen werden.
Hier sind Gewitter möglich
Nur ganz im Westen können am Abend und teils in der ersten Nachthälfte Hitzegewitter niedergehen. Spätestens ab der zweiten Nachthälfte präsentiert sich der Himmel über Österreich aber fast überall sternenklar. Am ehesten kühlt es in Tioler oder Salzburger Regionen ab. Zumeist bleibt es aber unangenehm warm.
Gluthitze am Sonntag
Noch eine Spur unerträglicher wird es hitzetechnisch am Sonntag. Während der Westen den Höhepunkt der Hitzewelle bereits überstanden hat – heiß bleibt es allerdings immer noch –, stehen im Osten alle Zeichen auf Gluthitze. 40 Grad und mehr gelten laut Prognose als durchaus möglich. Ob der Allzeithitzerekord – zur Erinnerung: 40,5 Grad – fällt? Der Sonntag wird es zeigen.
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