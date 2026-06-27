A Helping Hand from Kurz
The “Flying” Move of Benko’s Assistant
The former chief of staff to financial juggler René Benko took on a wide range of activities after the bankruptcy dominoes began to fall within the Signa Group, despite ongoing obligations to Signa. Not only with former Chancellor Sebastian Kurz, but also with a major charter airline. Krone+ has the inside story and the contracts.
He flew under the radar for a long time. Yet in recent years, Lukas Glatz was one of the secret high-flyers in the Benko universe: Until the collapse at the end of 2023, as chief assistant to the Signa founder, he was always right by the side of the big boss.
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