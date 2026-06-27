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Täter wohl Bekannter

Eltern und Tochter (6) brutal in Rom erstochen

Ausland
27.06.2026 09:39
(Bild: AP/Matteo Bovo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein grauenhaftes Verbrechen erschüttert Rom: Am Freitagabend sind eine 39-jährige Frau, ihr 38-jähriger Ehemann und ihre sechs Jahre alte Tochter durch Messerstiche getötet worden. Die Fahndung nach dem Täter läuft auf Hochtouren – die Polizei denkt, dass die Familie ihren Mörder gekannt haben dürfte.

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Die drei Leichen wurden in einer Blutlache unter einem Bett gefunden, wie die Zeitung „Il Messagero“ schreibt. Die grauenhafte Tat hatte sich demnach in Via Montiglio im Norden der Hauptstadt ereignet.

Überlebender Sohn geriet in Kampf mit Täter
Nur der älteste Sohn des Paares überlebte: Der 20-Jährige, der offenbar kurz nach dem Massaker nach Hause zurückkehrte, begann einen Kampf mit dem Täter, der gerade dabei war, die Blutspuren zu beseitigen. Der Sohn erlitt Stichverletzungen, ihm gelang jedoch die Flucht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand gilt nach Behördenangaben als nicht lebensbedrohlich.

Zeugen sahen Verdächtigen flüchten
Die aus Bangladesch stammende Familie wurde von der Polizei in ihrer Wohnung aufgefunden - Nachbarn hatten Schreie gehört und die Polizei alarmiert. Zeugen berichteten, eine Person vom Tatort flüchten gesehen zu haben. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Opfer den mutmaßlichen Täter kannten.

Im Fokus der Fahndung steht ein Bekannter des überlebenden Sohnes. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort, zudem werden Überwachungskameras und Mobiltelefone ausgewertet. Die Suche nach dem Verdächtigen wurde auch mit Drohnen fortgesetzt.

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