Eltern und Tochter (6) brutal in Rom erstochen

Überlebender Sohn geriet in Kampf mit Täter

Nur der älteste Sohn des Paares überlebte: Der 20-Jährige, der offenbar kurz nach dem Massaker nach Hause zurückkehrte, begann einen Kampf mit dem Täter, der gerade dabei war, die Blutspuren zu beseitigen. Der Sohn erlitt Stichverletzungen, ihm gelang jedoch die Flucht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand gilt nach Behördenangaben als nicht lebensbedrohlich.