Diessl mit Bestzeit 14 Tage nach Trainingssturz!

„Bis 600 m ging es trotzdem noch nach Plan. Aber die folgenden 100 m waren eine Katastrophe.“ Auf der Zielgeraden kämpfte sie sich noch einmal mit letzter Energie näher an die Spitze und wurde Fünfte in dem von Vivian Chebet Kiprotich (Ken) in 1:59,26 gewonnenen Lauf. Im 2. Finale war nur noch eine Läuferin schneller als Caroline Bredlinger, sodass sie gesamt den sechsten Platz belegte. Auf Instagram kommentierte Caro später: „Let’s just say: I died today.”