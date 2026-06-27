Militär übernimmt Kontrolle in Katastrophenregion

Der Präsident der Nationalversammlung, Jorge Rodríguez berichtete von der Militarisierung in dem betroffenen Gebiet. Mehr als 3300 Menschen seien verletzt worden. La Guaira wurde von den Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5 am Mittwoch (Ortszeit) am schwersten getroffen. Der Bundesstaat, wo sich der internationale Flughafen und der wichtigste Seehafen Venezuelas befinden, ist zum Katastrophengebiet erklärt worden. Mehr als 70.000 Familien seien dort von den Folgen der Katastrophe betroffen, sagte Innenminister Diosdado Cabello am Donnerstag.