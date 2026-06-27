Bitteres Aus – WM-Kicker brennen Sicherungen durch

Agustin Canobbio hat beim bitteren WM-Aus von Uruguay für ein unrühmliches Ende gesorgt: Nach einem harten Einsteigen gegen Spaniens Pau Cubarsi sah er in der Nachspielzeit die Rote Karte – und attackierte dann auch noch den Schiedsrichter.
Bei Agustin Canobbio brannten in der 95. Minute die Sicherungen durch. Ohne Rücksicht auf Verluste ging er mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit Pau Cubarsi. Dabei traf der Uruguay-Kicker den Fuß des Spaniers.
„Jetzt geht er“, rechnete auch ORF-Kommentator Oliver Polzer mit einem Platzverweis. Und so kam es dann auch: Schiedsrichter Ismail Elfath zückte sofort glatt Rot!
Dann war Canobbio nicht mehr zu bremsen, knöpfte sich auch noch den Referee vor und zog diesen am Leiberl. Beim Gang in die Katakomben lieferte er sich auch noch ein wildes Wortgefecht mit dem vierten Offiziellen und der spanichen Ersatzbank. Nun droht eine lange Sperre.
Nur Rang drei mit zwei Punkten
Damit ging für Uruguay ein desaströses Turnier auch noch mit einem negativen Höhepunkt zu Ende. Das 0:1 gegen Spanien besiegelte das frühe Aus der Südamerikaner.
Mit lediglich zwei Punkten landete man in Gruppe H nur auf Rang drei. Spanien (7) und Kap Verde (3) jubelten hingegen über den Einzug in die K.-o.-Phase.
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