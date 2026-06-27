Les Bleus holt Gruppensieg – Belgisches Feuerwerk

Das Star-Ensemble aus Frankreich beeindruckt mit einer perfekten Vorrunde bei der Fußball-Weltmeisterscha. Prädikat: Titelanwärter! Die erste Duftmarke hingegen setzen die Belgier gegen Neuseeland – mit einem 5:1 geht es für die „Roten Teufel“ in die K.O.-Runde. Im „Krone“-WM-Studio bereiten wir Sie außerdem auf das letzte ÖFB-Gruppenspiel von Österreich gegen Algerien vor.