Frau fand Weg nicht, Mann stürzte in Sillschlucht

Frau fand Weg ins Tal nicht

Auch für eine 25-jährige deutsche Wanderin, die eine Bergtour in Richtung Glungezer unternahm, endete die Tour nicht wie erhofft. Sie war gegen 11 Uhr bei der Talstation der Patscherkofelbahn gestartet und fuhr zunächst bergwärts und wanderte über die Viggarspitze bis zur Sonnenspitze auf etwa 2600 Meter Höhe. Gegen 18.30 Uhr traf sie auf dem Gipfel ein.