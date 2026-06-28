Frühschicht für Fußballfans: Neuer Platz gestürmt

Für die zehn Gastronomiebetriebe rund um das Public Viewing bedeutete der frühe Anpfiff eine lange Nacht. „Die meisten Mitarbeiter arbeiteten durch, um die Besucher bereits in den frühen Morgenstunden zu versorgen“, erzählte Dobesch. Auch diesmal standen eigens zusammengestellte Frühstücksvariationen auf den Speisekarten – von frischem Gebäck und Kaffee bis hin zu herzhaften Frühstückstellern. Dobesch hat sogar die letzten zwei Nächte nicht geschlafen: „Jede Nacht gibt es so viele Spiele, das heurige Public-Viewing ist eine besondere Challenge.“