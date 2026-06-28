Nach Unfall: Alkolenker von Polizei gestoppt

Drogenlenker ohne Schein

Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle ging der Polizei auf der Klagenfurter Schnellstraße ein Drogenlenker ins Netz: Der 20-Jährige zeigte bei der Kontrolle eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung. Eine klinische Untersuchung bestätigt den Verdacht: Der Lenker stand unter Drogeneinfluss und war gar nicht fahrtauglich.