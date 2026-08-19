Radfahrer bei Unfall auf Motorhaube geschleudert

Die 48-jährige Fahrzeuglenkerin war gegen 16.48 Uhr in Richtung Bludenz unterwegs. Auf Höhe der Shell-Tankstelle übersah die Frau einen 17-jährigen Radfahrer, der an der dortigen Radfahrerüberfahrt die Straße querte. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube geschleudert und stürzte dann zurück auf die Fahrbahn.
Mit leichten Verletzungen ins Spital
Der 17-Jährige hatte großes Glück: Er erlitt nur leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz den Verletzten ins Landeskrankenhaus Bludenz. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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