Rauchentwicklung: Bewohner von Feuerwehr geweckt

Person schlafend angetroffen

Die Einsatzkräfte brachten den Kochtopf unverzüglich ins Freie und bannten damit die Brandgefahr. In der betroffenen Wohnung fanden die Florianis einen Bewohner vor – er war auf der Couch eingeschlafen und hatte nichts von der bedrohlichen Situation mitbekommen. Die Feuerwehr weckte den Mann, begleitete ihn nach draußen und übergab ihn dem Rettungsdienst.