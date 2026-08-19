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Vergessener Kochtopf

Rauchentwicklung: Bewohner von Feuerwehr geweckt

Vorarlberg
19.08.2026 11:00
Für die Dauer des Einsatzes mussten die Bewohner der Anlage ihre Wohnungen verlassen.
Für die Dauer des Einsatzes mussten die Bewohner der Anlage ihre Wohnungen verlassen.(Bild: Feuerwehr Röthis, Krone KREATIV)

Ein auf dem Herd vergessener Kochtopf rief am Dienstagabend die Feuerwehr auf den Plan. In der betroffenen Wohnung in Vorarlberg hatte sich bereits starker Rauch ausgebreitet. Der Bewohner hatte großes Glück: Er war auf der Couch eingeschlafen und wurde von der Feuerwehr geweckt.

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Brandalarm gegen 21.25 Uhr in einer Wohnanlage in der Badstraße: Wie die Feuerwehr Röthis informiert, hatten Anwohner intensiven Rauch- und Brandgeruch wahrgenommen. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten die Ursache rasch ausmachen: In einer Wohnung stand ein Topf mit Speiseresten auf einer noch eingeschalteten Herdplatte. 

Die Feuerwehr Röthis lüftete die stark verrauchte Wohnung.
Die Feuerwehr Röthis lüftete die stark verrauchte Wohnung.(Bild: Feuerwehr Röthis)

Person schlafend angetroffen
Die Einsatzkräfte brachten den Kochtopf unverzüglich ins Freie und bannten damit die Brandgefahr. In der betroffenen Wohnung fanden die Florianis einen Bewohner vor – er war auf der Couch eingeschlafen und hatte nichts von der bedrohlichen Situation mitbekommen. Die Feuerwehr weckte den Mann, begleitete ihn nach draußen und übergab ihn dem Rettungsdienst.

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Hochdrucklüfter zur Entlüftung
Mit Hochdrucklüftern lüftete die Feuerwehr die stark verrauchte Wohnung. Anschließend konnten alle Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr Röthis war mit achtzehn Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz.

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