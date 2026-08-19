Zwei Männer stürzten in Lustenau von Rohbaudach

Am Dienstagabend sind zwei Arbeiter im Vorarlberger Lustenau mehrere Meter von einem Dach gefallen. Beide wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Auch der Notarzthubschrauber war im Einsatz.
Der 37-jährige Hausherr und ein 33-jähriger Mann waren mit Arbeiten auf dem Dach eines Rohbau beschäftigt. Gegen 19 Uhr kam es dann zum Unglück: Vermutlich aufgrund der Nässe auf dem Dach rutschten die beiden aus und stürzten mehrere Meter in die Tiefe.
Hubschrauber im Einsatz
Beide Männer erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Feldkirch und St. Gallen (Schweiz) eingeliefert.
Im Einsatz standen zwei Rettungswagen, ein Notarztteam, drei Polizeistreifen sowie der Rettungshelikopter Christophorus 8.
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