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Bei Nässe ausgerutscht

Zwei Männer stürzten in Lustenau von Rohbaudach

Vorarlberg
19.08.2026 10:00
Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden die schwerverletzten Männer ins ...
Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurden die schwerverletzten Männer ins Krankenhaus transportiert.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Dienstagabend sind zwei Arbeiter im Vorarlberger Lustenau mehrere Meter von einem Dach gefallen. Beide wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Auch der Notarzthubschrauber war im Einsatz.

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Der 37-jährige Hausherr und ein 33-jähriger Mann waren mit Arbeiten auf dem Dach eines Rohbau beschäftigt. Gegen 19 Uhr kam es dann zum Unglück: Vermutlich aufgrund der Nässe auf dem Dach rutschten die beiden aus und stürzten mehrere Meter in die Tiefe. 

Von diesen Dach stürzten die beiden Arbeiter rund acht Meter in die Tiefe.
Von diesen Dach stürzten die beiden Arbeiter rund acht Meter in die Tiefe.(Bild: Shourot Maurice)
Ein Mann wurde mit dem C8 ins Krankenhaus geflogen.
Ein Mann wurde mit dem C8 ins Krankenhaus geflogen.(Bild: Shourot Maurice)

Hubschrauber im Einsatz
Beide Männer erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden nach der Erstversorgung in die Krankenhäuser Feldkirch und St. Gallen (Schweiz) eingeliefert.

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Im Einsatz standen zwei Rettungswagen, ein Notarztteam, drei Polizeistreifen sowie der Rettungshelikopter Christophorus 8.

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