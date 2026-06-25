Leid in Venezuela nach Erdbeben „unvorstellbar“

Letztes großes Erdbeben im Jahr 1967

Venezuela liegt in einer seismisch aktiven Zone, in der die Karibische und die Südamerikanische Platte aufeinandertreffen. Die Hauptstadt Caracas war 1967 von einem schweren Erdbeben der Stärke 6,3 getroffen worden. Das historisch katastrophalste venezolanische Beben suchte Venezuela im Jahr 1812 heim. Damals kamen schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Menschen ums Leben. Auch diesmal werden Zehntausende Tote befürchtet. Interimspräsidentin Delcy Rodriguez erklärte im staatlichen Fernsehen kurz vor 1 Uhr Ortszeit am Donnerstag, die bisherigen Opferzahlen enthielten noch keine Daten aus dem besonders schwer betroffenen Bundesstaat La Guaira nahe Caracas. La Guaira sei zu einem Katastrophengebiet geworden.