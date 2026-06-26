Sturm installiert Schweizer als neuen Kaderplaner

Geschäftsführer Sport Michael Parensen zeigt sich überzeugt von der Neubesetzung: „Mit der Schaffung der Position des Head of Scouting and Recruitment setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der strukturellen Weiterentwicklung unseres Klubs. Mit Philipp Kaufmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur über exzellente fachliche Kompetenzen verfügt, sondern auch unsere Spielprinzipien und Werte teilt. Besonders seine Erfolge in der strategischen Kaderplanung und der Generierung von Transferwerten machen ihn zu einer idealen Besetzung. Wir sind überzeugt, dass er entscheidende Impulse setzen und unsere sportliche Entwicklung nachhaltig stärken wird.“