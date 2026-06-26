Sturm installiert Schweizer als neuen Kaderplaner

Was in der „Krone“ bereits zu lesen war, bestätigte Vizemeister Sturm jetzt offiziell. Mit Philipp Kaufmann kümmert sich mit sofortiger Wirkung ein Schweizer in der neu geschaffenen Position des „Head of Scouting and Recruitment“ an der Seite von Sportchef Michael Parensen um die Kaderplanung der Grazer.
Der 32-jährige Schweizer war in den vergangenen Jahren unter anderem als Technischer Direktor und Kaderplaner beim FC Basel sowie als Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück tätig und bringt Erfahrung in den Bereichen Scouting und Kaderplanung mit.
Geschäftsführer Sport Michael Parensen zeigt sich überzeugt von der Neubesetzung: „Mit der Schaffung der Position des Head of Scouting and Recruitment setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der strukturellen Weiterentwicklung unseres Klubs. Mit Philipp Kaufmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur über exzellente fachliche Kompetenzen verfügt, sondern auch unsere Spielprinzipien und Werte teilt. Besonders seine Erfolge in der strategischen Kaderplanung und der Generierung von Transferwerten machen ihn zu einer idealen Besetzung. Wir sind überzeugt, dass er entscheidende Impulse setzen und unsere sportliche Entwicklung nachhaltig stärken wird.“
Auch Philipp Kaufmann blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen: „Ich freue mich extrem, nun Teil von Sturm Graz zu sein. Der Verein steht für eine klare sportliche Identität, nachhaltige Entwicklung und große Ambitionen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Zukunft des Klubs mitgestalten und durch gezielte Kaderplanung und erfolgreiches Scouting einen Beitrag zum weiteren Erfolg leisten.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.