Kurios! Elanga glaubte, Schweden sei bei WM out

Der schwedische Fußball-Nationalspieler Anthony Elanga hat im letzten WM-Gruppenspiel der Skandinavier gegen Japan eine kurze Achterbahn der Gefühle durchlebt!
Der Torschütze zum 1:1-Endstand dachte nach dem Abpfiff zunächst fälschlicherweise, das Remis würde nicht zum Aufstieg reichen. Der 24-Jährige zeigte sich daher bitter über das scheinbare Aus enttäuscht – obwohl sich Schweden als Gruppendritter für das Sechzehntelfinale qualifizierte. Aufklärung kam aber schnell.
Lange hielt die Enttäuschung des Offensivspielers von Newcastle United nicht an. Die Teamkollegen machten dem Flügelspieler schnell klar, dass sie weiterhin im Turnier sind.
„Ach du meine Güte!“
Seine schwedischen Mitspieler berichteten nach Abpfiff, dass man vor dem Spiel über mögliche Szenarien gesprochen habe – Elanga in der Besprechung aber wohl nicht zugehört habe. „Ach du meine Güte“, sagte Trainer Graham Potter danach zum kurzen Fauxpas seines Profis und musste auf der Pressekonferenz lachen. „Das erklärt einiges. Aber wir hätten es nicht deutlicher für ihn sagen können.“
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