ServusTV und Formel 1 verlängern „Ehe“ bis 2029!

Der heimische Privatsender hat den Vertrag bis 2029 verlängert und zeigt weiterhin Trainings, das Qualifying, die Sprintrennen sowie die Großen Preise der WM neben dem linearen Programm auch auf ServusTV On. „Die Verlängerung ist eine großartige Nachricht für alle Motorsportfans in Österreich“, sagte Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, erfreut.