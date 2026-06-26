ServusTV und Formel 1 verlängern „Ehe“ bis 2029!

ServusTV wird auch in den kommenden drei Jahren den österreichischen Fans die Formel 1 zeigen!
Der heimische Privatsender hat den Vertrag bis 2029 verlängert und zeigt weiterhin Trainings, das Qualifying, die Sprintrennen sowie die Großen Preise der WM neben dem linearen Programm auch auf ServusTV On. „Die Verlängerung ist eine großartige Nachricht für alle Motorsportfans in Österreich“, sagte Matthias Brügelmann, Global Head of Content bei Servus Media, erfreut.
„Berichterstattung auf Weltklasse-Niveau“
Und Ian Holmes als Verantwortlicher vonseiten der Formel 1 ergänzte: „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit ServusTV, wo unseren Fans in Österreich in den letzten sechs Jahren Berichterstattung auf Weltklasse-Niveau geboten wurde!“
Das Engagement des Senders stelle sicher, dass die Fans im ganzen Land weiterhin die Dramatik und Spannung der Formel 1 genießen könnten.
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