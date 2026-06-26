Macht Legende Dick Advocaat bei Curacao weiter?

„Ich will, dass er weitermacht!“

Die Spieler des WM-Neulings sprachen sich nach Platz vier in der Gruppenphase jedenfalls schon einmal für einen Verbleib des Trainers aus. „Ich will, dass er weitermacht, aber es ist seine Entscheidung. Er hatte eine lange, wunderschöne Karriere. Wir müssen ihm jetzt erst einmal ein wenig Freiraum geben. Aber natürlich wollen wir mit ihm weiterarbeiten“, sagte Torhüter Eloy Room, der mit seinen 15 Paraden im zweiten Spiel gegen Ecuador Heldenstatus in Curaçao erlangthatte.