Machbare Auslosung für die ÖTV-Frauen in Wimbledon

Österreichs Tennis-Frauen-Trio hat am Freitag bei der Auslosung in London für das am Montag beginnende Grand-Slam-Turnier in Wimbledon zumindest in Runde eins machbare Aufgaben erhalten.
Die als Nummer 27 gesetzte Anastasia Potapova bekommt es mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro zu tun, Lilli Tagger trifft auf die Thailänderin Lanlana Tararudee und Sinja Kraus spielt gegen Oksana Selekhmeteva (ESP). Sebastian Ofner misst sich mit dem Serben Hamad Medjedovic.
Bisherige Duelle
Potapova hat das bisher einzige Duell mit Bouzas Maneiro im Vorjahr in der ersten Runde in Indian Wells knapp 6:7,6:4,7:5 gewonnen. Tagger hat schon aus diesem Jahr mit der Asiatin Tararudee eine Rechnung offen, hatte sie doch im Jänner in der dritten Qualifikationsrunde der Australian Open glatt 3:6,0:6 verloren. Zwischen Kraus und Selekhmeteva gab es schon drei Begegnungen, die Wienerin führt mit 2:1 – beide Siegen waren in diesem Jahr bei kleineren Turnieren in Austin bzw. Oeiras.
Ofner einziger ÖTV-Mann
Im Head-to-Head Ofner gegen Medjedovic steht es 1:0 für den 30-jährigen Steirer, der genau vor Jahresfrist in Wimbledon in Runde eins bei 7:6,3:1 von einer Aufgabe des Serben profitiert hatte. Ofner ist der einzige ÖTV-Mann im Einzel-Hauptfeld.
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