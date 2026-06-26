Machbare Auslosung für die ÖTV-Frauen in Wimbledon

Bisherige Duelle

Potapova hat das bisher einzige Duell mit Bouzas Maneiro im Vorjahr in der ersten Runde in Indian Wells knapp 6:7,6:4,7:5 gewonnen. Tagger hat schon aus diesem Jahr mit der Asiatin Tararudee eine Rechnung offen, hatte sie doch im Jänner in der dritten Qualifikationsrunde der Australian Open glatt 3:6,0:6 verloren. Zwischen Kraus und Selekhmeteva gab es schon drei Begegnungen, die Wienerin führt mit 2:1 – beide Siegen waren in diesem Jahr bei kleineren Turnieren in Austin bzw. Oeiras.