Waldbrand: Kampf gegen Flammen fordert 2 Verletzte

Schon wieder brannte in der Steiermark ein Waldstück. Am Freitag waren die Einsatzkräfte auf einem steilen Hang auf der Schießlingalm (Gemeinde Dörflach) gefordert. Zwei „Libellen“ unterstützen sie in der Luft. Zwei Verletzte gab es zu beklagen.
Die steirischen Feuerwehren kommen aktuell nicht zur Ruhe. Unermüdlich kämpfen sie aufgrund der Trockenheit beinahe täglich gegen Waldbrände an – so auch am Freitag in Dörflach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Almbesucher waren auf den Rauch nahe der Schießlingalm aufmerksam geworden und alarmierten die Einsatzkräfte.
300 Quadratmeter Fläche in Flammen
Beim Eintreffen der Feuerwehren hatte sich der Brand bereits auf eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern ausgebreitet. Die Wanderer hatten versucht, den Brand mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Rasch forderten die Feuerwehren Verstärkung an: Zur Brandbekämpfung aus der Luft wurden zwei Polizeihubschrauber – die „Libelle Sierra“ aus der Steiermark und die „Libelle Zulu“ aus Salzburg – hinzugezogen.
Zwei verletzte Feuerwehrmänner
Im Zuge der Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrmänner. Einer der beiden musste zur weiteren Behandlung in das LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, gebracht werden. Durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Der Brand wurde schließlich gelöscht.
Für den heutigen Samstag sind Kontrollflüge mittels Drohne geplant, um mögliche Glutnester festzustellen. Insgesamt standen etwa 75 Kräfte im Einsatz. Die Brandursachenermittlung ist im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.