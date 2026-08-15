Waldbrand: Kampf gegen Flammen fordert 2 Verletzte

Die steirischen Feuerwehren kommen aktuell nicht zur Ruhe. Unermüdlich kämpfen sie aufgrund der Trockenheit beinahe täglich gegen Waldbrände an – so auch am Freitag in Dörflach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Almbesucher waren auf den Rauch nahe der Schießlingalm aufmerksam geworden und alarmierten die Einsatzkräfte.

300 Quadratmeter Fläche in Flammen

Beim Eintreffen der Feuerwehren hatte sich der Brand bereits auf eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern ausgebreitet. Die Wanderer hatten versucht, den Brand mit Handfeuerlöschern zu bekämpfen. Rasch forderten die Feuerwehren Verstärkung an: Zur Brandbekämpfung aus der Luft wurden zwei Polizeihubschrauber – die „Libelle Sierra“ aus der Steiermark und die „Libelle Zulu“ aus Salzburg – hinzugezogen.