Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royales Herzklopfen!

Liebesgerüchte um Prinzessin Alexia und Rap-Star!

Royals
25.09.2025 12:41
Prinzessin Alexia: Hat die Niederländerin ihr Herz an Rapper Antoon verloren? Die 20-Jährige ...
Prinzessin Alexia: Hat die Niederländerin ihr Herz an Rapper Antoon verloren? Die 20-Jährige wurde mit dem Sänger in Den Haag gesichtet – Romantik pur!(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

Herzklopfen im Königshaus! Prinzessin Alexia, die 20-jährige zweite Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima, wurde Berichten zufolge mit dem niederländischen Sänger und Rapper Antoon vor einem Café gesichtet. Sofort brodelte die Gerüchteküche: Hat Alexia den Richtigen gefunden?

0 Kommentare

Laut „De Telegraaf“ wurde Alexia nach den Feierlichkeiten zum Prinsjesdag zusammen mit einem Freund und Antoon auf der Terrasse eines Cafés gesehen – bevor die beiden in Antoons blauem Range Rover davonfuhren.

Fotos sollen existieren, wurden aber wegen der strengen niederländischen Medienregeln zum Schutz der royalen Privatsphäre nicht veröffentlicht.

Die royalen Schwestern Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia am Prinsjesdag.
Die royalen Schwestern Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia am Prinsjesdag.(Bild: AFP/SEM VAN DER WAL)
Kurz danach soll sich die ältere der beiden mit dem Rapper Antoon getroffen haben.
Kurz danach soll sich die ältere der beiden mit dem Rapper Antoon getroffen haben.(Bild: AFP/PATRICK VAN EMST)
Die Gerüchteküche brodelt: Hat Alexia den Richtigen gefunden?
Die Gerüchteküche brodelt: Hat Alexia den Richtigen gefunden?(Bild: Dutch Press Photo Agency / Action Press / picturedesk.com)

„Die Bilder zeigen, dass Alexia und Antoon sich sehr gut kennen und häufig miteinander interagieren“, erklärt Evert Santegoeds, Chefredakteur des Klatschmagazins Privé.

Fernbeziehung oder erstes Liebesglück?
Die 20-Jährige studiert Bauingenieurwesen in London, reist aber regelmäßig zurück in die Niederlande – für offizielle Termine oder eben auch private Café-Ausflüge. Ob diese junge Romanze die Distanz überstehen kann? 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
264.112 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
203.243 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
175.134 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2024 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1846 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1711 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Mehr Royals
Royales Herzklopfen!
Liebesgerüchte um Prinzessin Alexia und Rap-Star!
„Königin im Werden“
Amalia sorgt im Minikleid bei der UNO für Aufsehen
„Bin fuchsteufelswild“
Schimpftirade! Reality-Star rechnet mit Meghan ab
Bei Date erwischt
„Outer Banks“-Beauty küsst diesen Hottie-Prinzen
Oma-Sender!
Meghan kriegt freches Job-Angebot aus England
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf