Liebesgerüchte um Prinzessin Alexia und Rap-Star!

Herzklopfen im Königshaus! Prinzessin Alexia, die 20-jährige zweite Tochter von König Willem-Alexander und Königin Maxima, wurde Berichten zufolge mit dem niederländischen Sänger und Rapper Antoon vor einem Café gesichtet. Sofort brodelte die Gerüchteküche: Hat Alexia den Richtigen gefunden?
Laut „De Telegraaf“ wurde Alexia nach den Feierlichkeiten zum Prinsjesdag zusammen mit einem Freund und Antoon auf der Terrasse eines Cafés gesehen – bevor die beiden in Antoons blauem Range Rover davonfuhren.
Fotos sollen existieren, wurden aber wegen der strengen niederländischen Medienregeln zum Schutz der royalen Privatsphäre nicht veröffentlicht.
„Die Bilder zeigen, dass Alexia und Antoon sich sehr gut kennen und häufig miteinander interagieren“, erklärt Evert Santegoeds, Chefredakteur des Klatschmagazins Privé.
Fernbeziehung oder erstes Liebesglück?
Die 20-Jährige studiert Bauingenieurwesen in London, reist aber regelmäßig zurück in die Niederlande – für offizielle Termine oder eben auch private Café-Ausflüge. Ob diese junge Romanze die Distanz überstehen kann?
Kommentare
