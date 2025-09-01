Sorge um Prinzessin Alexia nach F1-Auftritt

Am Sonntag hat die niederländische Königsfamilie beim Formel-1-Rennen in Zandvoort einen stylishen Auftritt hingelegt. Doch die Looks von Königin Máxima und Co. waren nicht das Gesprächsthema Nummer eins im Netz, sondern die Beine von Prinzessin Alexia!
Dass die Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane den guten Stil ihrer Mama geerbt haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch beim Auftritt der Royals beim Großen Preis der Niederlande waren dieses Mal alle Blicke auf die zweitälteste Tochter von Máxima und Willem-Alexander gerichtet.
„Ihre Beine finde ich etwas unheimlich“
Die 18-Jährige hatte sich nämlich für gemusterte Stoffshorts entschieden, die sie zu einem Top und einem Blazer, sowie braunen, kniehohe Stiefel kombinierte. Und setzte damit ihre Beine in den Fokus.
Doch gerade das sorgte bei den Fans für große Sorge. Denn viele Fans auf Social Media waren der Meinung: Alexia ist viel zu dünn!
„Alexia ist ein wunderschönes Mädchen, eine echte Schönheit, aber ihre Beine finde ich etwas unheimlich, sehr dünn, aber sehr muskulös. Das fällt mir wirklich aus“, schrieb ein Fan zu Fotos der Prinzessin auf X (ehemals Twitter).
Ein anderer Fan drückte es noch drastischer aus. „Alexia ist viel zu dünn!“, schrieb dieser und forderte: „Gebt dem Kind ein Sandwich!“
Weitere Fans räumten jedoch ein, dass Alexia wohl einfach gerne Sport mache und längst kein Grund zur Sorge bestehe. „Ich glaube, Alexia geht oft ins Fitnessstudio, weil ihre Beine sehr muskulös sind.“
Druck durch Social Media
Erst im Juli hatte Prinzessin Alexia offen über den psychischen Druck durch Social Media gesprochen, der sie wie viele andere junge Menschen auch betreffe. „Ich weiß besser als jede andere, wie stark soziale Medien und der Vergleich mit anderen einen Menschen beeinflussen können“, erklärte die 18-Jährige im Interview mit dem niederländischen Magazin „Story“.
Mentale Probleme seien für junge Menschen ein wichtiges Thema, räumte Alexia damals offen ein. Und erklärte, dass sie froh darüber sei, „dass psychische Probleme bei jungen Menschen weltweit nicht mehr als ,Das gehört einfach zum Älterwerden dazu‘ abgetan werden. Sondern, dass sie ernst genommen werden.“
