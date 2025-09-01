Sorge um Prinzessin Alexia nach F1-Auftritt

Druck durch Social Media

Erst im Juli hatte Prinzessin Alexia offen über den psychischen Druck durch Social Media gesprochen, der sie wie viele andere junge Menschen auch betreffe. „Ich weiß besser als jede andere, wie stark soziale Medien und der Vergleich mit anderen einen Menschen beeinflussen können“, erklärte die 18-Jährige im Interview mit dem niederländischen Magazin „Story“.