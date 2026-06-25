216 statt 80 km/h! Polizei stoppt Raser auf A22

Gemessen wurde die Geschwindigkeit des Lenkers kurz nach Mitternacht mit einer stationären Radaranlage im Zuge gezielter Kontrollen der Landesverkehrsabteilung Wien. Raserei zählt nach wie vor zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle – deshalb setzt die Polizei regelmäßig auf verstärkte Überwachungsaktionen.