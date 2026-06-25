216 statt 80 km/h! Polizei stoppt Raser auf A22

Wahnsinns-Fahrt in der Nacht auf Donnerstag auf der A22: Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Polizei ging den Beamten ein Autofahrer ins Netz, der mit unglaublichen 216 km/h statt der erlaubten 80 km/h stadteinwärts unterwegs war.
Gemessen wurde die Geschwindigkeit des Lenkers kurz nach Mitternacht mit einer stationären Radaranlage im Zuge gezielter Kontrollen der Landesverkehrsabteilung Wien. Raserei zählt nach wie vor zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle – deshalb setzt die Polizei regelmäßig auf verstärkte Überwachungsaktionen.
Lenker droht Beschlagnahmung des Autos
Für den Temposünder könnte die nächtliche Spritztour nun gravierende Folgen haben: Ihm drohen der Entzug des Führerscheins sowie die Beschlagnahmung seines Autos.
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