„Goldgelbe Vergilbung“ erreicht Weinreben in Gols

Seit Dienstagabend gibt es aber Gewissheit. Ein Rebstock, der Symptome gezeigt hatte, ist wirklich von der Krankheit befallen. Er muss gerodet werden. Außerdem gilt jetzt hier im Radius von 500 Metern die Befallszone. In dieser muss zweimal ein Insektizid aufgebracht werden, um die Rebzikade zu dezimieren. Im Umkreis von 2,5 Kilometern wird außerdem die sogenannte Sicherheitszone eingerichtet. Auch hier muss einmal gespritzt werden. „Es gibt sowohl für konventionelle als auch Bio- oder Demeterbauern Spritzmittel. In unser aller Interesse bitte ich auch wirklich alle Kollegen zu spritzen“, so Allacher.