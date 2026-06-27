Unsere Magier wissen, wer Weltmeister wird!

Wer wird der neue Fußball-Champion? Die heimischen Mentalmagier Thommy Ten & Amélie van Tass haben die Antwort schon jetzt vorhergesagt.
Nicht nur die hohen Temperaturen, auch die laufende Fußball-Weltmeisterschaft sorgt derzeit bei Fans und Patrioten für erhitzte Gemüter. Wer wird im Kampf um das runde Leder als strahlender Sieger hervorgehen? Allerorts – ob in der Schule, im Büro oder im Bekanntenkreis – wird eifrig mitgefiebert und getippt. Die Antwort darauf liefern jetzt schon Thommy Ten & Amélie van Tass.
Und das nicht zum ersten Mal: Bereits im Vorfeld der Nationalratswahlen haben die beiden Weltmeister der Mentalmagie das Endergebnis vorausgesagt – auf das Zehntelprozent genau.
Bis zum Finalspiel sicher verwahrt
Nun haben sie es wieder getan. Natürlich noch streng geheim: Wer gewinnt? „Verraten wir noch nicht – wir wollen ja die Spannung behalten“, schmunzelt Thommy. Am vergangenen Freitag wurde das Ergebnis im Beisein von Rechtsanwalt Markus Mayer vor laufenden Kameras in St. Pölten auf einem Zettel vermerkt, anschließend in einem Kuvert versiegelt und im Safe eingeschlossen. Dort bleibt es bis zum 19. Juli sicher verwahrt. Darin niedergeschrieben steht nicht nur der künftige Fußball-Weltmeister, auch weitere Details zum Finalspiel sind enthalten.
Finale in New York
Erstellt wurde die Prognose noch vor Beginn der K.-o.-Phase. „Diese Weltmeisterschaft ist für uns etwas ganz Besonderes“, so Thommy & Amélie im Hinblick auf ihre zweite Heimat Las Vegas. Diese Verbindung aus Österreich und Amerika passe gut zur eigenen Geschichte des Zauberpaares. Wer sich in New York tatsächlich zum Fußballkaiser krönt, steht in drei Wochen fest. Bis dahin bleibt es spannend.
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