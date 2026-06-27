Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fußball-Prognose

Unsere Magier wissen, wer Weltmeister wird!

Niederösterreich
27.06.2026 19:00
Thommy Ten & Amélie van Tass sagen den Fußball-Weltmeister vorher.
Thommy Ten & Amélie van Tass sagen den Fußball-Weltmeister vorher.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Wer wird der neue Fußball-Champion? Die heimischen Mentalmagier Thommy Ten & Amélie van Tass haben die Antwort schon jetzt vorhergesagt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nicht nur die hohen Temperaturen, auch die laufende Fußball-Weltmeisterschaft sorgt derzeit bei Fans und Patrioten für erhitzte Gemüter. Wer wird im Kampf um das runde Leder als strahlender Sieger hervorgehen? Allerorts – ob in der Schule, im Büro oder im Bekanntenkreis – wird eifrig mitgefiebert und getippt. Die Antwort darauf liefern jetzt schon Thommy Ten & Amélie van Tass. 

Und das nicht zum ersten Mal: Bereits im Vorfeld der Nationalratswahlen haben die beiden Weltmeister der Mentalmagie das Endergebnis vorausgesagt – auf das Zehntelprozent genau.

Das Zauberpaar Thommy Ten & Amélie van Tass gibt seinen „Tipp“ ab.
Das Zauberpaar Thommy Ten & Amélie van Tass gibt seinen „Tipp“ ab.(Bild: Attila Molnar)
Versiegelt und im Safe von Anwalt Mayer (re.) verwahrt bleibt die Vorhersage des künftigen ...
Versiegelt und im Safe von Anwalt Mayer (re.) verwahrt bleibt die Vorhersage des künftigen Fußball-Weltmeisters von Thommy Ten & Amélie van Tass.(Bild: Attila Molnar)
Anwalt Markus Mayer versiegelt das Kuvert.
Anwalt Markus Mayer versiegelt das Kuvert.(Bild: Attila Molnar)
Anschließend wird es in den Safe geperrt.
Anschließend wird es in den Safe geperrt.(Bild: Attila Molnar)
Thommy Ten & Amélie van Tass nach der Tipp-Abgabe
Thommy Ten & Amélie van Tass nach der Tipp-Abgabe(Bild: Attila Molnar)

Bis zum Finalspiel sicher verwahrt
Nun haben sie es wieder getan. Natürlich noch streng geheim: Wer gewinnt? „Verraten wir noch nicht – wir wollen ja die Spannung behalten“, schmunzelt Thommy. Am vergangenen Freitag wurde das Ergebnis im Beisein von Rechtsanwalt Markus Mayer vor laufenden Kameras in St. Pölten auf einem Zettel vermerkt, anschließend in einem Kuvert versiegelt und im Safe eingeschlossen. Dort bleibt es bis zum 19. Juli sicher verwahrt. Darin niedergeschrieben steht nicht nur der künftige Fußball-Weltmeister, auch weitere Details zum Finalspiel sind enthalten.

Lesen Sie auch:
Thommy Ten und Amélie van Tass vor dem Tourstart in St. Pölten
Thommy & Amélie
Zum Tourstart: „Wir freuen uns auf das Heimspiel!“
03.03.2026

Finale in New York
Erstellt wurde die Prognose noch vor Beginn der K.-o.-Phase. „Diese Weltmeisterschaft ist für uns etwas ganz Besonderes“, so Thommy & Amélie im Hinblick auf ihre zweite Heimat Las Vegas. Diese Verbindung aus Österreich und Amerika passe gut zur eigenen Geschichte des Zauberpaares. Wer sich in New York tatsächlich zum Fußballkaiser krönt, steht in drei Wochen fest. Bis dahin bleibt es spannend.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
27.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
125.192 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.907 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
119.260 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
2224 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
973 mal kommentiert
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
803 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf