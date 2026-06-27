Unsere Magier wissen, wer Weltmeister wird!

Bis zum Finalspiel sicher verwahrt

Nun haben sie es wieder getan. Natürlich noch streng geheim: Wer gewinnt? „Verraten wir noch nicht – wir wollen ja die Spannung behalten“, schmunzelt Thommy. Am vergangenen Freitag wurde das Ergebnis im Beisein von Rechtsanwalt Markus Mayer vor laufenden Kameras in St. Pölten auf einem Zettel vermerkt, anschließend in einem Kuvert versiegelt und im Safe eingeschlossen. Dort bleibt es bis zum 19. Juli sicher verwahrt. Darin niedergeschrieben steht nicht nur der künftige Fußball-Weltmeister, auch weitere Details zum Finalspiel sind enthalten.