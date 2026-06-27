Frau von England-Star arbeitet auf Intensivstation

Eze: „Frau holt mich in die Realität zurück“

Gänzlich anders präsentiert sich hingegen die Frau von Eberechi Eze. Denn obwohl der WM-Debütant letztes Jahr um rund 60 Millionen von Crystal Palace zu Arsenal gewechselt war, arbeitet Naima noch immer als Intensivpflegerin. Eze erklärte noch Anfang des Jahres, wie seine Frau, ihn durch den Druck, dem sie in ihrem Beruf ausgesetzt ist, auf dem Boden der Tatsachen hält. Der Mittelfeldspieler sagte: „Ich komme nach Hause und denke an X, Y und Z. Und dann hole ich mich mit meiner Frau in die Realität zurück, sie arbeitet auf einer Intensivstation.“