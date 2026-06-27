Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Sozialhilfe Neu

Weniger Steuergeld für Flüchtlings-Großfamilien

Innenpolitik
27.06.2026 20:00
SPÖ-Ministerin Korinna Schumann will den Sozialstaat „nicht arm sparen“ – syrische und arabische ...
SPÖ-Ministerin Korinna Schumann will den Sozialstaat „nicht arm sparen“ – syrische und arabische Großfamilien sollen künftig aber weniger Steuergeld bekommen.(Bild: Krone KREATIV/APA/Willfried Gredler, Roland Schlager/Picturedesk.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Klare Kante von SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann zur Sozialhilfe Neu und zum Umgang mit unserem Steuergeld. Gegenüber der „Krone“ verrät sie den Verhandlungsstand: „9000 Euro für eine Großfamilie wird es nicht mehr geben!“ Zudem gelte, wer arbeiten kann, soll arbeiten – und „wer zu uns kommt, muss Deutsch lernen“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ungewohnte politische Töne von sozialdemokratischer Seite beim schwierigen Thema im Umgang mit unser aller Steuergeld. Geht es doch um enorme Summen: Das Gesamtbudget für Soziales und Konsumentenschutz ist für heuer mit fast sechs Milliarden Euro veranschlagt. Im „Krone“-Gespräch gibt die Sozialministerin jetzt Einblick in die auf Hochtouren laufenden Verhandlungen mit ÖVP und Neos.

Für SPÖ-Ministerin gilt: „Sozialhilfe ist kein Abstellgleis“
Die Zielsetzung ist für Schumann klar: „Die Sozialhilfe ist kein Abstellgleis und kein Lebensmodell. Sie soll Menschen auffangen, wenn sie Hilfe brauchen – und sie dabei unterstützen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Wer arbeiten kann, muss arbeiten. Wer Hilfe benötigt, bekommt Hilfe. Genau diese Balance braucht es.“

Mehr als die Hälfte der Bezieher nicht für Arbeitsmarkt geeignet
Oft gehe die Debatte aber an der Realität vieler Bezieher vorbei. Mehr als die Hälfte stehe dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung – etwa weil es sich um Kinder und Jugendliche handelt, weil gesundheitliche Einschränkungen vorliegen oder weil Betreuungs- und Pflegeaufgaben übernommen werden.

Kinder sollen eigene Absicherung bekommen
Apropos Kinder: Nach der Riesen-Aufregung um hohe Geldleistungen für syrische oder arabische Flüchtlingsfamilien soll solchen Auswüchsen der Riegel vorgeschoben werden. „9000 Euro für eine Großfamilie wird es nicht mehr geben.“ Parallel wird an einer Neuaufstellung für die Kleinsten und zugleich Schwächsten in unserer Gesellschaft gearbeitet. Der Plan: Kinder sollen aus der Sozialhilfe herausgelöst und mit einem eigenen, bundesweit einheitlichen System abgesichert werden.

Lesen Sie auch:
Job oder kein Job, das ist hier die Frage – Wien gibt mehr als eine Milliarde für Sozialhilfe ...
Eine Milliarde Euro
Mega-Summe: Wiener Sozialhilfe als Fass ohne Boden
27.05.2026
Mindestsicherung etc.
Syrische Großfamilie kassiert 9000 Euro pro Monat
23.05.2025

Integration beginnt nicht nach drei Jahren, sondern schon am ersten Tag
Ein weiterer Schwerpunkt der Reform betrifft die Integration von hier Schutz suchenden Menschen. Künftig sollen Sprachförderung, Qualifizierung und Arbeitsmarkteingliederung von Anfang an ineinandergreifen.

Deutsch- und Wertekurse müssten kostenlos und flächendeckend ab Tag 1 zur Verfügung stehen. „Integration beginnt nicht nach drei Jahren, sondern am ersten Tag. Wer zu uns kommt, muss Deutsch lernen.“ Dabei schwingt leise Kritik an der bisherigen Arbeit des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) mit, der heuer knapp 63 Millionen Euro erhält.

Für die SPÖ-Ministerin ist aber in der hitzigen Diskussion auch klar: „Wer glaubt, soziale Probleme lassen sich einfach wegkürzen, irrt. Ein moderner Sozialstaat spart sich nicht arm!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
27.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
176.127 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
125.552 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.908 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
2821 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Wien
Neue Hammer-Umfrage: Rot-Pink in Wien Geschichte!
974 mal kommentiert
Kärnten
Protest gegen Konditorei: Auslagen beschmiert
803 mal kommentiert
In der Nacht auf Freitag kam es zum Vandalismusakt. 
Mehr Innenpolitik
Kiew will Isolierung
Drohnenangriffe: So geht es Russen auf der Krim
Völlig überraschend
Salzburger Vize-Bürgermeister verlässt die Politik
Bei Sozialhilfe Neu
Weniger Steuergeld für Flüchtlings-Großfamilien
Filzmaier analysiert
Graz wählt: Heimspiel, Angriffe, böse Vorahnungen
„Trage Konsequenzen“
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf