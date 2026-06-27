Weniger Steuergeld für Flüchtlings-Großfamilien

Kinder sollen eigene Absicherung bekommen

Apropos Kinder: Nach der Riesen-Aufregung um hohe Geldleistungen für syrische oder arabische Flüchtlingsfamilien soll solchen Auswüchsen der Riegel vorgeschoben werden. „9000 Euro für eine Großfamilie wird es nicht mehr geben.“ Parallel wird an einer Neuaufstellung für die Kleinsten und zugleich Schwächsten in unserer Gesellschaft gearbeitet. Der Plan: Kinder sollen aus der Sozialhilfe herausgelöst und mit einem eigenen, bundesweit einheitlichen System abgesichert werden.