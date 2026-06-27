Ibrahimovic kritisiert Norwegen: „Sie haben Angst“

Ibrahimovic sauer

Diese Rotation bekam jedoch ordentlich Kritik. Die schwedische Legende Zlatan Ibrahimovic etwa regte sich in seiner Funktion als TV-Experte beim US-Sender Fox Sports auf. „Norwegen hat die Chance, die Gruppe zu gewinnen und leichtere Gegner in der K.o. – Runde zu bekommen. Und trotzdem haben sie Angst vor dem Spiel“, meinte „Ibra“. Bei einem Sieg gegen Frankreich wäre Norwegen als Gruppensieger im Sechzehntelfinale auf Ibrahimovic‘ Heimatland Schweden getroffen. „Das ist nicht die Mentalität, die man braucht, wenn man für sein Land bei der Weltmeisterschaft spielt“, zeigte sich Ibrahimovic (62 Tore in 122 Einsätzen fürs Nationalteam) erzürnt.