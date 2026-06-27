Verstappen: „Das verstehe ich immer noch nicht!“

Ein technisches Problem?

„Die letzte Runde war schon nicht ganz normal“, meinte Verstappen danach im Interview. „Natürlich bist du dann vielleicht ein bisschen mehr am Limit, aber dass das Auto so weggegangen ist, das verstehe ich immer noch nicht.“ Das Team müsse den Hergang analysieren, ob es vielleicht ein technisches Problem im Hintergrund gegeben habe.