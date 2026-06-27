Verstappen: „Das verstehe ich immer noch nicht!“

„Natürlich bist du dann vielleicht ein bisschen mehr am Limit, aber dass das Auto so weggegangen ist, das verstehe ich immer noch nicht“, schnaufte Max Verstappen nach seinem Crash im Qualifying für den Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg.
Was war passiert?
Verstappen ist auf seiner letzten Runde, riskiert alles – und landet in der vorletzten Kurve in der Bande. Die Konsequenz: Die Gelbe Flagge wird geschwenkt und sorgt nach dem Qualifying für kurze Verwirrung! Der Red-Bull-Pilot muss sich indes mit Startplatz 5 begnügen.
Hier die Szene im Video:
Ein technisches Problem?
„Die letzte Runde war schon nicht ganz normal“, meinte Verstappen danach im Interview. „Natürlich bist du dann vielleicht ein bisschen mehr am Limit, aber dass das Auto so weggegangen ist, das verstehe ich immer noch nicht.“ Das Team müsse den Hergang analysieren, ob es vielleicht ein technisches Problem im Hintergrund gegeben habe.
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