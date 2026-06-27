Kapfenberg: Bub (4) nach Badeunfall reanimiert

Es ist der Horror eines jeden Elternteils: Am Samstagnachmittag kam es im gut gefüllten Freibad Kapfenberg zu einem Badeunfall, bei dem ein vierjähriger Bub gerettet werden musste. Badegäste entdeckten ihn im Wasser und zogen ihn an Land. Gemeinsam mit dem Bademeister mussten sie ihn reanimieren.