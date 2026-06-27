Kapfenberg: Bub (4) nach Badeunfall reanimiert

Am Samstagnachmittag konnten Badegäste einen vierjährigen Buben in Kapfenberg (Steiermark) vor dem Ertrinken retten. Er wurde mit dem Helikopter ins LKH Graz gebracht.
Es ist der Horror eines jeden Elternteils: Am Samstagnachmittag kam es im gut gefüllten Freibad Kapfenberg zu einem Badeunfall, bei dem ein vierjähriger Bub gerettet werden musste. Badegäste entdeckten ihn im Wasser und zogen ihn an Land. Gemeinsam mit dem Bademeister mussten sie ihn reanimieren.
Wie die Polizei Steiermark bestätigt, wurde der Bursche gegen 16.30 Uhr mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Polizei und Rotes Kreuz standen im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.
Erst am Donnerstag kam es im obersteirischen St. Barbara im Mürztal zu einem dramatischen Badeunfall: Ein Dreijähriger trieb plötzlich mit dem Gesicht nach unten im Wasser, zwei Badegäste retteten ihn. Das Kind wurde ins LKH Graz geflogen.
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