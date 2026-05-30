Viele Betroffene, aber nur wenig Angebote

Massive Einschränkungen

Auch die 29-jährige Burgenländerin „Lara“ (Name geändert), hat aufgrund von ME/CFS unter massiven Einschränkungen zu leben. Bis zu ihrer Erkrankung hatte sie ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, eine eigene Wohnung, ein eigenständiges Leben in Wien und zeigte viel soziales, ehrenamtliches Engagement. Doch die Krankheit änderte alles. Für viele Erkrankte bedeute ME/CFS nicht nur massive körperliche Einschränkungen, sondern auch soziale Isolation, finanzielle Unsicherheit und das Herausfallen aus einem bis dahin selbstbestimmten Leben, erklärt SPÖ-Klubobmann Roland Fürst. „Das frühere Leben existiert nicht mehr, Zukunftspläne sind nicht mehr möglich. Freundschaften verschwinden, Beruf, Ausbildung, finanzielle Sicherheit – all das gerät ins Wanken.“