„Stell dir vor, du bist krank und niemand hilft“

Mit 38 Lebensjahren ist die Wienerin Julia G. eigentlich eine Frau im besten Alter. Eigentlich, denn Julia muss jeden einzelnen Tag geflissentlich darauf schauen, wie sie mit ihrem enden wollenden Energievorrat haushalten kann. Bis 2021 war sie kerngesund – nach einer Coronainfektion stand die 38-Jährige dann vor der Schockdiagnose ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom). Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein dauerhafter Erschöpfungszustand, der Erkrankte viel zu häufig rund um die Uhr an ihre Betten fesselt.