PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“

Eindruck, dass für die PVA die Krankheit nicht existiere

Die behaupteten Aussagen Pinggeras über „Trittbrettfahrer“ und „Scharlatane“ sollen laut Ströck bereits im August 2024 gefallen sein – und zwar bei einem Termin mit dem PVA-Chef, bei dem es um die Situation der ME/CFS-Betroffenen und die Probleme bei der Begutachtung durch die PVA gehen sollte. Neben ihm selbst und Pinggera waren noch weitere Personen bei der Unterredung dabei, so Ströck. Er habe die dort gefallenen Aussagen dann auch bei einer von der We&Me-Stiftung abgehaltenen „Stakeholder“-Konferenz mit zahlreichen Beteiligten unterschiedlicher Institutionen am 19. November des Vorjahres zum Thema gemacht. Bereits damals habe er sich ernüchtert über das Gespräch gezeigt, bei dem der Eindruck übrigblieb, dass für die PVA die Krankheit „nicht existiere“.