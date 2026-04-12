Verpackungsspezialist Alpla baut Stellen ab

Wie Global Marketing Director Dominic Fiel erklärte, werden die arbeitsintensiven Bereiche der Spritzgussproduktion nach Tatabánya verschoben. Der Transfer von sieben Maschinen erfolge ab Juni 2026 und soll bis Oktober abgeschlossen sein. Bestehende Kunden werden ab dann von Ungarn aus versorgt. Das Werk in Niederösterreich werde sich zukünftig auf komplexe und hochautomatisierte Fertigungsprozesse im Spritzguss-Bereich konzentrieren. Der Standort in Waidhofen habe sich in den vergangenen zehn Jahren ständig und deutlich rückläufig entwickelt, so Alpla. Das zentrale Ziel der Restrukturierung und Neuausrichtung sei die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Werks am europäischen Spritzgussmarkt.