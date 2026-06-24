Zweiter Biker in der Steiermark in Lebensgefahr

Der Mann aus der Südoststeiermark war um 12 Uhr mit seinem Motorrad auf der B72 von Weiz Richtung Birkfeld unterwegs. Im Kreuzungsbereich in Oberfeistritz kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Der Autofahrer (ein Hartberger) wollte die Bundesstraße überqueren. Laut der Polizei hielt er vorerst sein Fahrzeug an und vergewisserte sich, dass ein gefahrloses Überqueren möglich ist. Unmittelbar darauf kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.