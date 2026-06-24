Zweiter Biker in der Steiermark in Lebensgefahr

Nachdem bereits ein 53-Jähriger in der Früh in Vorau in der Steiermark lebensgefährlich verletzt wurde, kam es Mittwochmittag in Anger zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.
Der Mann aus der Südoststeiermark war um 12 Uhr mit seinem Motorrad auf der B72 von Weiz Richtung Birkfeld unterwegs. Im Kreuzungsbereich in Oberfeistritz kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw. Der Autofahrer (ein Hartberger) wollte die Bundesstraße überqueren. Laut der Polizei hielt er vorerst sein Fahrzeug an und vergewisserte sich, dass ein gefahrloses Überqueren möglich ist. Unmittelbar darauf kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer.
Eine vorbeikommende Polizeistreife setzte die Rettungskette in Gang. Der 62-Jährige musste vom Nothubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen werden. Die B72 war für zwei Stunden gesperrt. Bei den Bergungsmaßnahmen stand die Feuerwehr Oberfeistritz im Einsatz
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