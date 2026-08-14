Brand in Wohnhaus: 30 Personen in Leoben evakuiert

Um 20.30 Uhr konnten die evakuierten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben der Polizei standen die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss, Leoben-Stadt, Donawitz und Niklasdorf mit zehn Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz. Das Österreichische Rote Kreuz war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften sowie Notarzt und einem KIT-Team ausgerückt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.