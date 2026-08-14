Brand in Wohnhaus: 30 Personen in Leoben evakuiert

Am Donnerstagabend löste ein Wohnhausbrand in Leoben einen großen Einsatz aus. 30 Bewohner mussten evakuiert werden.
Die Feuerwehren im steirischen Leoben wurden am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr alarmiert, nachdem jemand Rauchgeruch in einem Mehrparteienhaus wahrgenommen hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnung lokalisieren, in der der Brand ausgebrochen war.
Während die Feuerwehren den Brand bekämpften, wurden 30 Personen aus dem Haus evakuiert, um sie keiner Gefahr auszusetzen. Jene Bewohner der Wohnung, in der der Brand ausgebrochen war, befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Wohnung.
Keine Verletzten, elektrisches WC defekt
Nach der Meldung „Brand aus“ durch die Feuerwehr begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird als mögliche Ursache ein Defekt an einer elektrischen WC-Anlage angenommen.
Um 20.30 Uhr konnten die evakuierten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben der Polizei standen die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss, Leoben-Stadt, Donawitz und Niklasdorf mit zehn Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz. Das Österreichische Rote Kreuz war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 15 Kräften sowie Notarzt und einem KIT-Team ausgerückt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.
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