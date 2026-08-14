Paragleiter (55) in Liezen stürzt aus 15 Metern ab

Im Bezirk Liezen war die Bergrettung am Donnerstagnachmittag gefragt. Ein Gleitschirmflieger aus Deutschland stürzte kurz nach dem Start auf die Piste. Auch der Notarzthubschrauber musste kommen.
Der Mann war gegen 14.40 Uhr in Haus im Ennstal – kurz nach dem Start mit seinem Gleitschirm – in der Luft in Turbulenzen geraten. Daraufhin stürzte der 55-jährige Deutsche aus einer Höhe von etwa 15 Metern mit seinem Schirm auf die Piste. Er wurde dabei schwer verletzt.
Der Mann wurde von Einsatzkräften der Bergrettung Haus erstversorgt und anschließend vom Notarzthubschrauber Christophorus 99 in die Klinik nach Schladming eingeliefert.
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