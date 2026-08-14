Dressur: Simoncic mit gutem WM-Debüt im GP Special

Felicita Simoncic hat am Freitag in Aachen ein gutes WM-Debüt im Grand Prix Special der Dressur gegeben!
Die erst 21-jährige Wienerin zeigte als Eröffnungsreiterin und Jüngste im Top-30-Feld mit Four Legends einen fast fehlerfreien Ritt, der mit 70,076 Prozentpunkten belohnt wurde. Am Ende wurde Simoncic 26., Gold ging an die Britin Charlotte Fry.
„Schon schön, wenn man eine gute Runde hinlegen kann!“
„Als erste Starterin da rein ist ein Wahnsinn. Schon schön, wenn man eine gute Runde hinlegen kann, um die Prüfung zu eröffnen“, freute sich Simoncic. „Ich bin superzufrieden, wieder eine Runde über 70 auf meiner ersten WM.“ Lediglich bei der letzten Pirouette habe sie etwas zu viel gewollt.
„Mein innerer Schenkel war in diesem Moment einfach zu sehr dran und er ist einmal umgesprungen“, analysierte die Wienerin. Das kollektive „Oh“ des Bedauerns im Publikum habe sie dann fast zum Lachen gebracht.
Fry mit Glamourdale verteidigte ihren Titel erfolgreich und jubelte über ihr drittes WM-Gold. Silber ging an die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour (Freestyle), Bronze holte sich die Deutsche Katharina Hemmer (Denoix). Für die zehnfache Weltmeisterin Isabell Werth blieb mit Wendy nur Rang vier.
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