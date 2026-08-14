Dressur: Simoncic mit gutem WM-Debüt im GP Special

„Schon schön, wenn man eine gute Runde hinlegen kann!“

„Als erste Starterin da rein ist ein Wahnsinn. Schon schön, wenn man eine gute Runde hinlegen kann, um die Prüfung zu eröffnen“, freute sich Simoncic. „Ich bin superzufrieden, wieder eine Runde über 70 auf meiner ersten WM.“ Lediglich bei der letzten Pirouette habe sie etwas zu viel gewollt.