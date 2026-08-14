Russlands Heer könnte den Donbass 2027 erobern

Viele Russen wollen Friedensverhandlungen

Laut dem unabhängigen russischen Meinungsforschungszentrum Lewada will mehr als die Hälfte der Befragten Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Gleichzeitig ist aber auch die Zahl der Russinnen und Russen gestiegen, die eine Fortsetzung des Kriegs befürworten. „Druck bewirkt keine Änderung der Position Putins“, sagte die Politikexpertin Tatjana Stanowaja. In dessen Logik werde auf wachsenden Druck, auch vom Westen, nur noch radikaler reagiert. „Die neue Qualität führe zu „einer allgemeinen Eskalation, einer geringeren Vorhersehbarkeit und wachsenden Risiken einer noch größeren geografischen Ausdehnung des Konflikts“, warnte Stanowaja.