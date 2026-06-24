Steirer stöhnen: Juni-Hitzrekord ist bald geknackt

Die Hitzewelle hält an. Schon am Mittwoch sind laut Ubimet-Meteorologe Christoph Matella 28 bis 32 Grad in der Steiermark möglich, am Donnerstag 29 bis 34 Grad, am Freitag 30 bis 36 Grad. Gleichzeitig sinkt die Gewittergefahr, es wird sonnig und trocken. Am Wochenende sind dann sogar bis zu 37 oder 38 Grad möglich. „Der steirische Hitzerekord für den Juni von 37,3 Grad aus dem Jahr 2019 könnte damit geknackt werden“, sagt Matella. Die Hitze macht allen zu schaffen. Doch manchen Gruppen, wie älteren Personen, ganz besonders. Laut Rotem Kreuz sind sie öfter von Hitzenotfällen betroffen. Pflegewohnheime sind jetzt gefordert.