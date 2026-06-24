Mit der Koralmbahn in den Kärntner Konzertsommer

Doch nicht „nur“ die Ostbucht-Events ziehen die Steirer magisch an – auch das Konzertwochenende vom 23. bis 26. Juli in Moosburg (Seiler & Speer, Electric Callboy sowie Italo-Legende Gigi D’Agostino) bringt zahlreiche Musikfans auf Schiene. Abgesehen von der Konzert-Pendelmöglichkeit wurde (wie berichtet) auch ein kulturelles „Koralmbahn-Abo“ eingeführt, das Vorstellungen in beiden Landeshauptstädten mit Gratisfahrten kombiniert.

Symbiose: Grazer Oper und Stadttheater Klagenfurt

„Wir freuen uns, die Partnerschaft auf drei Produktionen an der Oper Graz und drei am Stadttheater Klagenfurt auszuweiten“, sagt Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz.