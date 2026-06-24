Mit der Koralmbahn in den Kärntner Konzertsommer

In 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt dank der Koralmbahn! Nicht nur Pendler profitieren – auch für Kultur- und Musikfans eröffnen sich dadurch völlig neue Möglichkeiten.
Der Veranstaltungssommer in Kärnten wird so richtig heiß: Schon kommenden Samstag wird der Event-Reigen mit dem großen „Masters of Dirt“-Stadion-Spektakel in Klagenfurt eingeleitet! Und dies auch mit zahlreichen Besuchern aus der Steiermark. „Mit dem Auto wären wir zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen. Jetzt sind wir in einer dreiviertel Stunde unten. Zum Bahnhof werden wir gebracht und auch wieder abgeholt. Also muss keiner fahren, und alle können den Abend so richtig genießen“, so Matthias aus Kirchberg an der Raab.
Gerade mal sechs Tage später starten dann die Wörthersee-Konzert-Highlights: die Matakustix-Show (3. Juli), Andreas Gabalier (4. Juli), Mark Forster (5. Juli) und am Wochenende darauf die Starnacht (10. und 11. Juli) sowie das große Live-Spektakel von Pizzera & Jaus am 12.! „Ich weiß, dass viele meiner Landsleute per Zug nach Klagenfurt zu unserem Konzert kommen. Und ein paar Wochen später haben die Kärntner die Möglichkeit, zu unserem Konzert am 4. September nach Graz zu reisen. Auch wenn es grundsätzlich heißt, was Gott durch einen Berg trennt, sollte man nicht... Aber in diesem Fall ist es ein absoluter Gewinn für alle“, so Paul Pizzera schelmisch im „Krone“-Gespräch.
Doch nicht „nur“ die Ostbucht-Events ziehen die Steirer magisch an – auch das Konzertwochenende vom 23. bis 26. Juli in Moosburg (Seiler & Speer, Electric Callboy sowie Italo-Legende Gigi D’Agostino) bringt zahlreiche Musikfans auf Schiene. Abgesehen von der Konzert-Pendelmöglichkeit wurde (wie berichtet) auch ein kulturelles „Koralmbahn-Abo“ eingeführt, das Vorstellungen in beiden Landeshauptstädten mit Gratisfahrten kombiniert.
Symbiose: Grazer Oper und Stadttheater Klagenfurt
„Wir freuen uns, die Partnerschaft auf drei Produktionen an der Oper Graz und drei am Stadttheater Klagenfurt auszuweiten“, sagt Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz.
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