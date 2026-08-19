„Achtung! Auf Rapid wartet ein anderer Gegner“

Die dritte und letzte Hürde zu den Europacup-Millionen! Rapid gastiert im Play-off-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Heart of Midlothian. Vor einem Monat gingen die Schotten noch gegen Sturm Graz mit dem Gesamtscore von 0:6 unter. Was nicht nur trügerisch ist, sondern gar keine Aussagekraft mehr haben soll. Zumindest laut Thomas Flögel. Der Ex-ÖFB-Legionär ist in Edinburgh eine Legende, kennt und warnt vor Rapids Gegner.