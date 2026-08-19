„Achtung! Auf Rapid wartet ein anderer Gegner“

Die dritte und letzte Hürde zu den Europacup-Millionen! Rapid gastiert im Play-off-Hinspiel der Conference League am Donnerstag bei Heart of Midlothian. Vor einem Monat gingen die Schotten noch gegen Sturm Graz mit dem Gesamtscore von 0:6 unter. Was nicht nur trügerisch ist, sondern gar keine Aussagekraft mehr haben soll. Zumindest laut Thomas Flögel. Der Ex-ÖFB-Legionär ist in Edinburgh eine Legende, kennt und warnt vor Rapids Gegner.
„Jetzt sind sie brutal in Aufruhr, das 8:0 hat Wellen geschlagen“, erzählt Thomas Flögel der „Krone“. „Die schottischen Journalisten rufen mich an, wollen wissen, das da passiert ist.“ Was er ihnen sagt? „Ich weiß nicht, was der GAK da genommen hat. Rapid ist schwer einzuschätzen, aber hat jetzt enormes Selbstvertrauen.“
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