Bundesheer hebt künftig am Flughafen Schwechat ab

„Wir bereiten uns mit der Heereslogistikschule auf Krisen, Notfälle, gestörte Versorgungsketten und noch viele andere Krisen vor“, versichert Airport-Chef Günther Ofner. Strategischer Hintergrund: Wenn im Krisenfall plötzlich alles schnell gehen muss, darf keine Minute verloren gehen. Versorgung, Transporte, Technik und Nachschub müssen funktionieren – und zwar wie Zahnräder, die ineinandergreifen. Genau dafür rücken Flughafen Wien und das Österreichisches Bundesheer nun sehr eng zusammen.