Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gelingt erster Sieg?

Sensation wäre für die Wiener Austria historisch

Conference League
19.08.2026 06:18
Jubelt die Austria nach dem Sieg in Hartberg auch gegen Braga?
Jubelt die Austria nach dem Sieg in Hartberg auch gegen Braga?(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Lukas Schneider
Von Lukas Schneider

Heute hebt Austrias Flieger ab, steht für Violett mit der Premiere gegen Sporting Braga das nächste Kapitel gegen einen Klub aus Portugal an. Die Ausbeute ist mager, weshalb morgen eine Sensation historisch wäre.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Denn einen Sieg gegen die Portugiesen konnten die Veilchen nämlich noch nie feiern. Gegen Benfica zog man 1961/62 im Europapokal der Landesmeister mit einem 2:6-Gesamtscore und in der Champions-League-Quali 2006/07 (1:4) zweimal den Kürzeren. Gegen CD National holte Austria in der Gruppenphase der Europa League 2009/10 in zwei Spielen immerhin einen Punkt.

Während die Wiener gegen Porto 1993/94 in der Champions League zweimal leer ausgingen, gab’s beim Wiedersehen in der Gruppenphase der Königsklasse 2013 zum Abschluss unter Trainer Nenad Bjelica ein 1:1. Da jubelte Austria im Konzert der „Großen“ am Ende über fünf Zähler.

„Ein besonderer Moment“
Andere Zeiten, nun will sich die Helm-Truppe beim Halbfinalisten der vergangen Europa-League-Saison teuer verkaufen. „Diesen besonderen Moment haben wir uns hart erarbeitet, den soll auch jeder Spieler aufschnappen und genießen“, meint Helm.

Lesen Sie auch:
Alle Highlights
Video: Austria holt den ersten „Dreier“ der Saison
17.08.2026
Aufreger-Wochenende
Transferstreit, Rapid-Show und Austria-Erlösung
16.08.2026
Zwei Premierentore
Austria schlägt Hartberg und schreibt erstmals an
16.08.2026

Der nach dem Sieg in Hartberg wieder rotieren, morgen im Play-off-Hinspiel der Conference League trotz Außenseiterrolle hoffentlich den richtigen Mix finden wird. Dann ist eine Sensation nicht völlig ausgeschlossen …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Conference League
19.08.2026 06:18
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
242.754 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
187.163 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.816 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1081 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
928 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
926 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Conference League
Wird es wieder wild?
Rapid: Der nächste Akt im Schotten-Spektakel
Gelingt erster Sieg?
Sensation wäre für die Wiener Austria historisch
Euphorie bei Rapid
Vier-Tore-Mann Adamsen: „Ich möchte vorangehen“
Nur 10 fitte Spieler
Virus grassiert: Austria-Gegner verschiebt Partie
Sport Tv Logo
Ein echtes Sinnbild!
„Gleich zehn Austrianer wollten Elfer schießen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf