Sensation wäre für die Wiener Austria historisch

Heute hebt Austrias Flieger ab, steht für Violett mit der Premiere gegen Sporting Braga das nächste Kapitel gegen einen Klub aus Portugal an. Die Ausbeute ist mager, weshalb morgen eine Sensation historisch wäre.
Denn einen Sieg gegen die Portugiesen konnten die Veilchen nämlich noch nie feiern. Gegen Benfica zog man 1961/62 im Europapokal der Landesmeister mit einem 2:6-Gesamtscore und in der Champions-League-Quali 2006/07 (1:4) zweimal den Kürzeren. Gegen CD National holte Austria in der Gruppenphase der Europa League 2009/10 in zwei Spielen immerhin einen Punkt.
Während die Wiener gegen Porto 1993/94 in der Champions League zweimal leer ausgingen, gab’s beim Wiedersehen in der Gruppenphase der Königsklasse 2013 zum Abschluss unter Trainer Nenad Bjelica ein 1:1. Da jubelte Austria im Konzert der „Großen“ am Ende über fünf Zähler.
„Ein besonderer Moment“
Andere Zeiten, nun will sich die Helm-Truppe beim Halbfinalisten der vergangen Europa-League-Saison teuer verkaufen. „Diesen besonderen Moment haben wir uns hart erarbeitet, den soll auch jeder Spieler aufschnappen und genießen“, meint Helm.
Der nach dem Sieg in Hartberg wieder rotieren, morgen im Play-off-Hinspiel der Conference League trotz Außenseiterrolle hoffentlich den richtigen Mix finden wird. Dann ist eine Sensation nicht völlig ausgeschlossen …
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