Sensation wäre für die Wiener Austria historisch

Denn einen Sieg gegen die Portugiesen konnten die Veilchen nämlich noch nie feiern. Gegen Benfica zog man 1961/62 im Europapokal der Landesmeister mit einem 2:6-Gesamtscore und in der Champions-League-Quali 2006/07 (1:4) zweimal den Kürzeren. Gegen CD National holte Austria in der Gruppenphase der Europa League 2009/10 in zwei Spielen immerhin einen Punkt.