Kanadier wegen 13 Jahre alter Schlägerei angeklagt

„Nie ins Nachtleben eingetaucht“

Über viele Umwege und langwierige Ermittlungsarbeiten war man zuvor auf einen Kanadier (41) gekommen, der den ersten Tatverdächtigen zumindest kannte. „Ich war lediglich mit meiner damaligen Frau bei ihrer Oma in Tirol zu Besuch“, wehrte sich der Angeklagte gegen die Vorwürfe. Ins Innsbrucker Nachtleben sei er zu keinem Zeitpunkt eingetaucht. Auch das Lokal, vor dem die Schlägerei stattfand, kenne er nicht.