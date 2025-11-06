Chiara Pisati im Glück: Werbestar ist schwanger!

Chiara Pisati schwelgt im absoluten Babyglück: Die „Ixi Putz“ aus der XXXLutz-Werbung machte ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich.
Monatelang waren Fans um den Werbestar besorgt, da Pisati immer wieder Beiträge aus dem Spital auf ihrem Profil postete. Warum sie das Krankenbett hüten musste, das verriet sie nicht – bis jetzt.
„Habe immer schon an Wunder geglaubt“
Denn wie die 30-Jährige jetzt auf Instagram enthüllte, darf sie sich über Nachwuchs freuen. Und die Freude wiegt doppelt, wie sie verriet: „Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde, aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür, dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen.“
Hier sehen Sie das Posting, mit dem Chiara Pisati die schönen Baby-News verkündet hat:
Auf den Fotos zu den emotionalen Worten ist Pisati mit Babybauch zu sehen. Außerdem hält sie stolz die Ultraschallaufnahmen ihres ungeborenen Kindes in die Kamera.
Im siebten Monat
Wie Pisati zudem verriet, ist sie bereits im siebten Monat schwanger. Ob es ein Bub oder ein Mädchen werden wird, das hielt der Werbestar, der im Sommer 2024 seine Beziehung zu ihrem Freund Lukas öffentlich gemacht hatte, allerdings nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.