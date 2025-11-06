Chiara Pisati im Glück: Werbestar ist schwanger!

„Habe immer schon an Wunder geglaubt“

Denn wie die 30-Jährige jetzt auf Instagram enthüllte, darf sie sich über Nachwuchs freuen. Und die Freude wiegt doppelt, wie sie verriet: „Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde, aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür, dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen.“