Nachwuchs für „Ixi“

Chiara Pisati im Glück: Werbestar ist schwanger!

Adabei Österreich
06.11.2025 14:57
Werbestar Chiara Pisati verkündet auf Instagram süße Babynews.
Werbestar Chiara Pisati verkündet auf Instagram süße Babynews.(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)

Chiara Pisati schwelgt im absoluten Babyglück: Die „Ixi Putz“ aus der XXXLutz-Werbung machte ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich. 

Monatelang waren Fans um den Werbestar besorgt, da Pisati immer wieder Beiträge aus dem Spital auf ihrem Profil postete. Warum sie das Krankenbett hüten musste, das verriet sie nicht – bis jetzt.

„Habe immer schon an Wunder geglaubt“
Denn wie die 30-Jährige jetzt auf Instagram enthüllte, darf sie sich über Nachwuchs freuen. Und die Freude wiegt doppelt, wie sie verriet: „Vor ein paar Wochen hat keiner mehr gedacht, dass ich mit dir zu zweit nach Hause kommen werde, aber ich habe immer schon ganz fest an Wunder geglaubt und kämpfe jeden Tag dafür, dich gesund in meinen Armen halten zu dürfen.“

Hier sehen Sie das Posting, mit dem Chiara Pisati die schönen Baby-News verkündet hat:

Auf den Fotos zu den emotionalen Worten ist Pisati mit Babybauch zu sehen. Außerdem hält sie stolz die Ultraschallaufnahmen ihres ungeborenen Kindes in die Kamera.

Im siebten Monat
Wie Pisati zudem verriet, ist sie bereits im siebten Monat schwanger. Ob es ein Bub oder ein Mädchen werden wird, das hielt der Werbestar, der im Sommer 2024 seine Beziehung zu ihrem Freund Lukas öffentlich gemacht hatte, allerdings nicht.

Porträt von krone.at
krone.at
