Rückkehr auf die große Bühne wurde zum Deja-vu

„So schließt sich der Kreis!“

„Extrem cool, wieder zurück zu sein und Österreich zu vertreten“, überwog bei der eingebürgerten Sprinterin trotz enttäuschender Leistung bei ihrem EM-Debüt der Stolz. Im Einzel verpasste sie als Elfte die Top-10, in der Staffel schrammte das Team als Neunter nur knapp am Finale vorbei. „Gerade sowas ist richtig ärgerlich, weil es eben so haarscharf war“, knirscht die gebürtige Jamaikanerin. Die ein absolutes Deja-vu erlebte, mit 11,21 Sekunden exakt dieselbe Zeit wie bei ihrem letzten großen Auftritt 2018 lief. „Richtig witzig, so schließt sich der Kreis!“