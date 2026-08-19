Trump setzt Zölle gegen Kanada vorerst aus

Unmittelbar vor Inkrafttreten neuer Zölle gegen Kanada hat US-Präsident Donald Trump diese für drei Tage ausgesetzt. In quasi letzter Minute verkündete er, dass es bei Gesprächen eine Einigung gegeben habe – er will dafür einen Deal über eine umstrittene Öl-Pipeline.
Die Aussetzung der geplanten Zölle beruhe „auf der Tatsache, dass Kanada und die USA – vorbehaltlich der Fertigstellung der Dokumente – eine Einigung erzielt haben!“, schrieb Trump in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er selbst hatte mit Kanadas Regierungschef Mark Carney am Dienstag über die drohenden Zölle verhandelt. Zudem war eine kanadische Delegation für letzte Verhandlungen nach Washington gereist.
Umweltbedenken stoppten Öl-Pipeline
Beide Seiten sollen einen Deal für das Öl-Pipeline-Projekt Keystone XL abschließen. Dabei handelt es sich um ein von Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden blockiertes Projekt. Schon länger hegt Trump den Wunsch, trotz Bedenken von Umweltschützern das Projekt wiederzubeleben.
Zölle von 50 Prozent waren angekündigt‘
Die US-Zölle in Höhe von 50 Prozent waren für kanadische Produkte im Wert von insgesamt 20 Milliarden Dollar angekündigt worden, darunter Wein, Hockeyschläger und Zement. Nach Angaben des Weißen Hauses reagierten die USA damit auf die „diskriminierende Behandlung von US-Produkten“ auf kanadischer Seite.
„Diskriminierende Behandlung von US-Produkten“ als Begründung
Die drohenden US-Zölle in Höhe von 50 Prozent sollen kanadische Produkte im Wert von insgesamt 20 Milliarden Dollar treffen, darunter Wein, Eishockeyschläger und Zement. Nach Angaben des Weißen Hauses reagieren die USA damit auf die „diskriminierende Behandlung von US-Produkten“ auf kanadischer Seite.
Es ist nicht die erste Zoll-Offensive der USA gegen ihren nördlichen Nachbarn, zudem machen die Produkte nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der kanadischen Exporte in die USA aus. Doch erstmals wären nun auch Waren betroffen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen fallen.
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