Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In den Startlöchern

Hitze, Trockenheit: Weinlese so früh wie noch nie

Burgenland
19.08.2026 06:00
In weiten Teilen Europas ist die Ernte in Kürze voll im Gang.
In weiten Teilen Europas ist die Ernte in Kürze voll im Gang.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

So früh wie noch nie geht für unsere Winzer die wohl wichtigste Arbeit an den Rebstöcken los. Hitze und Trockenheit haben in ganz Europa die Traubenreife extrem beschleunigt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Voller Begeisterung wird ab Mittwoch zu den Wein- und Genusstagen nach Eisenstadt geblickt, die gegen 17.30 Uhr traditionsgemäß von der Trachtenkapelle Donnerskirchen vor dem Schloss Esterházy eröffnet werden. Nach dem vinophilen Schlussakkord am Sonntag laufen in vielen Winzerbetrieben bereits die Vorbereitungen für die Lese voll an – so früh wie niemals zuvor!

„Echte Herausforderung“
Die vergangenen zwölf Monate waren die trockensten der 176 Jahre Messgeschichte. Dazu kommt ein nahezu durchgehendes Niederschlagsdefizit, das seit Februar im Burgenland vorherrscht. Die Regenmenge ist um fast die Hälfte ihres üblichen Wertes gesunken. Eine schwierige Ausgangslage für die pannonischen Winzer: „Der Jahrgang 2026 ist eine echte Herausforderung“, lautet der Tenor quer durch die regionalen Anbaugebiete.

Wetter drückt Rebensaft seinen Stempel auf
„Die außergewöhnliche Hitze dieses Sommers allein stellt kein Problem für den Weinbau dar. Aber die Kombination aus vielen Tagen mit extrem hohen Temperaturen, fehlenden Niederschlägen und lang anhaltender Trockenheit macht 2026 zu einem Ausnahmejahr“, hält Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep fest. Wie sich bereits abschätzen lässt, haben die Trauben die Hitzeperiode gut überstanden. Dennoch müssen die Winzer je nach Gebiet mit einem deutlichen Minus rechnen.

Zitat Icon

Das Jahr ist schwierig, das größte Lob gilt unseren Winzern. Hervorragende Weine krönen am Ende des Tages ihre harte Arbeit.

Herbert Oschep, Wein Burgenland

Bild: Maria Hollunder

Erwartet wird, dass die Dürre den Ertrag im Vergleich zur Saison 2025 um 20 bis 30 Prozent schrumpfen lässt. Ein treffsicheres Urteil über die Qualität wäre hingegen verfrüht. „Den letzten Schliff bekommt der neue Jahrgang erst jetzt. Die Wochen vor der Lese, die heuer um 14 Tage früher beginnt als bisher, sind die entscheidenden“, sagt Oschep. Ein ähnliches Bild bietet sich in weiten Teilen Europas. Viele Anbauregionen melden den frühesten Erntetermin seit Beginn der historischen Aufzeichnungen.

Winzer machen sich voll motiviert an die Arbeit
„Meine Weingärten haben die Hitze und Trockenheit gut weggesteckt. Die Trauben haben jetzt noch Zeit, vollständig zu reifen“, berichtet ein Rotweinwinzer aus Horitschon stellvertretend für die meisten seiner Kollegen. Er will Anfang September die Lese starten. Dann liegt der ganze Fokus auf Ernte und die Arbeiten im Weinkeller. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
19.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
17° / 29°
Symbol stark bewölkt
Güssing
18° / 30°
Symbol wolkig
Mattersburg
17° / 29°
Symbol einzelne Regenschauer
Neusiedl am See
17° / 29°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
17° / 28°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
242.754 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
187.163 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.816 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1081 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
928 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
926 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Burgenland
Schon ab 2027
Erntehelfer-Kontingent soll massiv erhöht werden
Burgenlandliga:
Margarethen makellos – Aufsteiger mit Problemen!
Sitzung beantragt
Finanzen: ÖVP holt Landtag aus der Sommerpause
3. Liga Ost:
Horn-Sensation – Sportclub weiter nicht zu stoppen
Appell an Genießer
„Spitzenweine sollen nie zu früh geöffnet werden!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf