Hitze, Trockenheit: Weinlese so früh wie noch nie

Erwartet wird, dass die Dürre den Ertrag im Vergleich zur Saison 2025 um 20 bis 30 Prozent schrumpfen lässt. Ein treffsicheres Urteil über die Qualität wäre hingegen verfrüht. „Den letzten Schliff bekommt der neue Jahrgang erst jetzt. Die Wochen vor der Lese, die heuer um 14 Tage früher beginnt als bisher, sind die entscheidenden“, sagt Oschep. Ein ähnliches Bild bietet sich in weiten Teilen Europas. Viele Anbauregionen melden den frühesten Erntetermin seit Beginn der historischen Aufzeichnungen.