Prinz Harry sucht wieder die Nähe nach Hause

Jahrelang herrschte zwischen den Sussexes und dem britischen Königshaus Eiszeit. Doch nun stehen die Zeichen offenbar ein wenig auf Versöhnung: Nach einem privaten Treffen mit König Charles zieht es den verlorenen Sohn wieder öfter nach Großbritannien – und zurück zu seiner Familie.
Aus dem „Megxit“ wird noch lange kein „Megback“ – doch die Tür zum Königshaus scheint für Prinz Harry (41) wieder einen Spalt weiter offenzustehen. Nach Jahren, in denen seine Reisen nach Großbritannien vor allem mit Gerichtssälen statt Palästen verbunden waren, will der Wahl-Kalifornier künftig wieder öfter in seine alte Heimat kommen.
Der Grund dafür ist höchst familiär: Anfang Juli besuchte Harry gemeinsam mit Meghan (45) und ihren zwei Kindern König Charles und Königin Camilla auf Highgrove. Bilder gibt es keine, Details ebenso wenig und der Palast erklärte das Treffen zur reinen Privatsache. Im Hintergrund dürfte aber einiges in Bewegung geraten sein, denn Freunde des Prinzen berichten nun, dass ihn der Besuch regelrecht „beflügelt“ habe. Künftig könne er „alle paar Monate“ nach Großbritannien reisen.
Dabei waren die Brücken zu den Windsors über Jahre gründlich eingerissen worden. Im Jänner 2020 verkündeten Harry und Meghan überraschend ihren Rückzug als arbeitende Royals und übersiedelten in die USA. Das Paar fühlte sich von der britischen Presse verfolgt und vom Palast zu wenig geschützt.
Interviews, Memoiren und Netflix
Danach wurde der Familienkrach allerdings zunehmend öffentlich ausgetragen: Im viel beachteten Oprah-Interview 2021 erhoben die Sussexes schwere Vorwürfe gegen das Königshaus, zwei Jahre später legte Harry mit seinen Memoiren „Spare“ nach. Darin schilderte er unter anderem einen handfesten Streit mit Bruder William und sparte auch an Kritik an Charles und Camilla nicht. 2022 versuchte sich das Paar auch noch mit einer Dokumentation auf „Netflix“.
Nun stehen die Zeichen wieder etwas auf Versöhnung. Schon im September wird Harry für die WellChild Awards wieder in London erwartet, Berichten zufolge könnte er diesmal sogar im Buckingham-Palast nächtigen. Eine Rückkehr als arbeitender Royal steht nicht im Raum. Aber nach Jahren mit zugeschlagenen Türen wird im Hause Windsor offenbar wieder vorsichtig angeklopft.
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