Prinz Harry sucht wieder die Nähe nach Hause

Der Grund dafür ist höchst familiär: Anfang Juli besuchte Harry gemeinsam mit Meghan (45) und ihren zwei Kindern König Charles und Königin Camilla auf Highgrove. Bilder gibt es keine, Details ebenso wenig und der Palast erklärte das Treffen zur reinen Privatsache. Im Hintergrund dürfte aber einiges in Bewegung geraten sein, denn Freunde des Prinzen berichten nun, dass ihn der Besuch regelrecht „beflügelt“ habe. Künftig könne er „alle paar Monate“ nach Großbritannien reisen.